Marsala, continuano le azioni di solidarietà dell'Opera di Religione Mons. Di Leo

11/06/2020 14:10:00

Continuano le attività solidali per le famiglie disagiate di Marsala dell'Opera di Religione Mons. Di Leo, guidata da don Francesco Fiorino.

Tra venerdì e sabato scorso sono stati consegnati, grazie a 12 volontari, a 86 famiglie i "sacchetti del fine settimana" (composto da: 650 gr di tritato di vitello , 750 gr di biscotti, un kg di pane, sei bottiglie d'acqua da 2 litri, 250 gr. di caffè, un detersivo per piatti). Solo per la carne acquistata sono stati spesi € 545,60.

Dal 3 al 9 giugno sono stati pure donati farmaci e prodotti per l'infanzia per € 145, 2 bombole di propano da 20 € ciascuna, 5 buoni spesa da 20 €, 2 buoni spesa da € 25, 20 € di carburante, 140 chili tra pane, dolci e tavola calda.

"La solidarietà sociale deve essere sempre unita alla trasparenza e alla puntuale rendicontazione", si legge nella nota.

Negli utlimi giorni l'Opera di Religione ha ricevuto: 400 € da Lions Club di Marsala, 100 € da Giusy C. (Marsala), 100 € da Aldo T. e Giuseppa G. (Marsala), 50 € da Giacoma Vanessa S. (Marsala).



L'Opera di Religione, in quanto fondazione ecclesiastica, riceve i fondi diocesani dell'8Xmille alla Chiesa Cattolica che sono essenziali per lo svolgimento dei suoi progetti socio-caritativi. A questo proposito l'invito che fa l'Opera di Religione è di firmare per l'8Xmille alla Chiesa Cattolica- "Possiamo fare tanto e immediatamente con questi fondi".

Per dare "una mano" o per chiedere un aiuto: tel. 393.9114018

oppure si può fare un bonifico a:

Opera di Religione Mons. Gioacchino Di Leo

IBAN: IT19O0895281880000000153659

Causale: Per buoni spesa