Marsala, firmato il contratto per la nuova rete fognaria in centro storico

12/06/2020 20:05:00

Il nuovo Commissario Unico per la Depurazione Maurizio Giugni ha firmato il contratto per il rifacimento dell'impianto fognario nel centro storico di Marsala.

Vale 6,8 milioni il contratto firmato con il “Consorzio Stabile Vitruvio S.c.a.r.l.” per il rifacimento dell’impianto fognario nel centro storico di Marsala, costituito da collettori a gravità e condotte in pressione.

Un intervento necessario al superamento della sentenza di condanna della Corte di Giustizia Europea C-565/10 per la violazione della Direttiva comunitaria sulle acque reflue, per cui l’Italia paga una sanzione pecuniaria. Nei prossimi giorni sarà possibile procedere alla consegna dei lavori e dunque all’apertura del cantiere.

La nuova Struttura commissariale, istituita dal “Dl Clima” e nominata con Decreto del Presidente del Consiglio l’11 maggio scorso, è guidata dal Commissario Unico Maurizio Giugni e si completa con due subcommissari, Stefano Vaccari e Riccardo Costanza, con l’obiettivo di superare tutte le infrazioni comunitarie in campo fognario depurativo, a cominciare da quelle in stadio più avanzato per le quali l’Italia è già stata condannata dalla Corte di Giustizia Ue, la C-565/10 (comuni sopra i 15.000 abitanti) e la C-85/13 (aree sensibili).