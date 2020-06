Come funziona l'incontro "Marsala: idee per il dopo" 

12/06/2020 09:11:00

In tantissimi avete risposto al mio appello per un incontro pubblico per discutere del futuro prossimo di Marsala. Qui potete leggere il testo dell'articolo.

L'incontro si terrà domenica mattina, 14 Giugno, alle 10, alla Villa Favorita, che ha gentilmente messo a disposizione il suo salone, che permette di rispettare le misure anti - Covid, con il giusto distanziamento. Ah, l'incontro ha anche un nome: MARSALA, IDEE PER IL DOPO. E' chiaro, no?

Chi saremo? All'inizio avevo pensato ad una ventina di persone. Poi, le tante richieste ricevute e la curiosità, mi hanno spinto ad aumentare il numero di partecipanti. Quindi, saremo un po' di più. Molte le abbiamo invitate noi, tante hanno chiesto di partecipare. Altre ancora vorrebbero esserci e magari ora lo sanno. L'obiettivo non è essere tanti, è essere quelli giusti.

Si, ma per fare cosa? Non dobbiamo fare un partito, nè un comitato elettorale. Non sono candidato Sindaco, non c'è nessuna lista da presentare. Semplicemente, tempo fa abbiamo lanciato una piattaforma, Marsala in Comune, per raccogliere le vostre idee sulla città. E ora è arrivato il momento di vedersi e iniziare parlare della città che vogliamo. E' un incontro politico, nel senso della "polis", non delle elezioni. Si parla di potere, nel senso di ciò che si può fare, non nel senso del comando. Insomma, è un incontro per persone responsabili che vogliono mettere insieme la loro inquietudine.

L'incontro prevede la presenza di due ex Sindaci, che ho invitato personalmente: Renzo Carini (qui la sua intervista di ieri) e Salvatore Lombardo. Non ho invitato politici in carica, aspiranti candidati sindaci, e altro. Non perchè ce l'abbia con loro, ma perchè è un momento in cui vorrei sentire e ascoltare altre persone. Certo, magari loro (i politici) possono venire, ed ascoltare. Male non fa.

Si comincia alle 10, si finisce alle 12. Ci saranno una serie di interventi brevi, qualificati e interessanti. Non ci sono conclusioni preconfezionate. A domenica.

Giacomo Di Girolamo