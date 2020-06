Fucili, pistole, droga e spade in casa. Arrestato un uomo a Campobello

13/06/2020 12:20:00

Fucili, pistole, spade e droga. C'era di tutto a casa di Giovanni Norrito, 49enne di Castelvetrano arrestato dai Carabinieri. Nella sua casa di Campobello i carabinieri hanno trovato di tutto nel corso di un controllo.

In particolare: due fucili monocanna tipo carabina ad aria compressa, una spada artigianale tipo katana priva di marca con lama affilata, una spada tipo sciabola, un fucile a canne parallele senza marca calibro 12, una pistola a gas, priva di tappo rosso, 47 cartucce a pallini per cal. 12 e 9 cartucce a palla cal.12. L’uomo, all’inizio delle operazioni aveva spontaneamente consegnato solo le carabine, tuttavia, il fiuto del pastore tedesco in servizio alle unità cinofile di Palermo, ha permesso di condurre i militari in altri punti dell’abitazione e di rinvenire non solo le altre armi, ma anche due piante di marijuana di altezza media di 85 cm, su un appezzamento di terreno adiacente all'abitazione. Al termine delle operazioni, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e sottoposto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che verrà celebrata nella giornata odierna presso il Tribunale di Marsala.