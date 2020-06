Gli Stati generali di Conte e "Marsala: idee per il dopo"

13/06/2020 15:48:00

Gli Stati generali. Storicamente furono convocati per la prima volta da Filippo IV detto "il bello di Francia", nel 1302. Il motivo fu perché I tre ceti in cui era ripartita la società ossia: nobiltà, clero e terzo stato, si esprimessero sulla diatriba tra il regnante ed il papa, e il re ne uscì vincente. Anche a seguito della vittoria, avvenne lo schiaffo di Anagni.

Quelli più famosi furono quelli convocati da Luigi XVI prima della rivoluzione francese del 1789, per scongiurare il malcontento e la ribellione nascente nel terzo stato (borghesia, piccola e media, proletariato e sottoproletariato). In questi giorni a villa Pamphilj si svolgeranno quelli convocati dal presidente del consiglio dei ministri con la partecipazione del presidente della commissione UE, direttrice Fondo Monetario Internazionale, presidente della BCE, presidente del parlamento europeo, commissario europeo italiano, le componenti sociali, i sindacati, economiche. La speranza è che la conseguenza non sia una rivoluzione sanguinaria, a colpi di ghigliottina e che stabilí il Regime del "terrore". Come Regime moderno del 2020 è stato piu che sufficiente il lockdown da Coronavirus.

Per Marsala 2020, con un esito pacifico, gli stati generali per contribuire a costruire una visione di città, che coinvolga la società civile e tutte le confessioni religiose. Un principio lo è l'idea di TP24 con la piattaforme "Marsala in comune" e l'incontro che si terrà domani, alle ore 10, a Villa Favorita, voluto dal direttore e che ha già riscosso successo, "Marsala: idee per il dopo" Gli Stati generali di Lilybaeum.

Vittorio Alfieri