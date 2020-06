Donate 800 mascherine all’Ospedale di Trapani

15/06/2020 04:00:00

L'Associazione I Colori della Vita di Trapani oltre ad aver aderito alla raccolta di fondi a favore dell’Ospedale Sant’Antonio Abate, organizzata dall'ordine Ordine dei Medici e Odontoiatri Trapani COVID 19, ha voluto effettuare una ulteriore raccolta di fondi da destinare all’acquisto di dispositivi DPI da donare ai reparti del Nosocomio Trapanese.



Grazie al contributo dei soci del gruppo Scatto all’interno dell’Associazione è stato possibile donare con la cifra di 400 euro , ben 800 mascherine chirurgiche monouso a 3 strati- dispositivo medico classe 1- tipo II, che sono state consegnate venerdì scorso dal presidente dell’Associazione Marilena Galia, accompagnata da Arturo Safina e alcuni Soci, ai medici del reparto di Medicina Interna Dr. Salvaggio, Dr. D’Aguannob e Dr Sciortino, e al personale medico del reparto di Urologia Dr. Matteo Napoli (Direttore U.O.C. Urologia) Dr.ssa Licia Fazio (Coordinatrice Infermieristica) Dr.ssa Valentina Paladino (Infermiera Ambulatorio D.H.)



Di seguito alcuni passaggi della lettera consegnata ai reparti:



“Noi del Gruppo Scatto all’interno dell’Associazione «I Colori della Vita» di Trapani a partire dell’emergenza legata al Covid19 vi siamo stati vicini con il cuore e con il pensiero rivolta alla vostra quotidiana responsabilità come operatori impegnati in prima linea nella cura delle persone, in un particolare momento di difficile e precaria situazione sanitaria.

Ci pregiamo di farvi dono delle mascherine per permettervi di affrontare con maggiore serenità il Vostro quotidiano lavoro.

Vi ringraziamo per la vostra vicinanza e attenzione a chi ha bisogno di cure sanitarie e vi auguriamo un sereno servizio”