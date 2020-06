Trapani, è allarme topi in via San Francesco d'Assisi

17/06/2020 11:05:00

Topi in via San Francesco d’Assisi, nella zona del centro storico di Trapani. A lanciare l’allarme sono i residenti.

“Di notte – dicono – la strada è in balia di ratti che scorrazzano in lungo e in largo e noi siamo costretti a rimanere barricati in casa per scongiurare che possano entrare nelle nostre abitazioni”.

Da qui, pertanto, l’appello al Comune affinchè "si attivi per eliminare, considerato che la collocazione delle trappole non ha prodotto alcun effetto, la presenza dei topi che mettono a rischio le condizioni igienico-sanitarie della zona". La presenza di topi è stata segnalata anche in altre strade della zona antica della città.