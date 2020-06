Un farmaco steroideo, economico disponibile, dà risultati sorprendenti contro il Covid-19: riduce la mortalità del 35%

17/06/2020 08:19:00

Un farmaco steroideo, economico e già disponibile, ha dato risultati sorprendenti contro il Covid-19: riduce la mortalità del 35% nei pazienti intubati.

L’antinfiammatorio desametazone, un farmaco steroideo economico (costa solo sei euro) e ampiamente disponibile da tempo, si è dimostrato in grado di ridurre del 35% la mortalità nei pazienti affetti da Covid-19 che hanno avuto bisogno di ventilazione.

È quanto emerge da un ampio studio dei ricercatori dell’Università di Oxford che hanno somministrato la molecola a 2.149 soggetti ricoverati in ospedale, mettendoli a confronto con 4.321 pazienti che non hanno ricevuto il farmaco.

Il rischio di decesso si è ridotto dal 40% al 28%, mentre nei pazienti trattati con ossigeno è stato in grado di salvare una vita ogni 20-25 persone circa. Il trattamento «dura fino a 10 giorni, il farmaco costa circa 6 euro, in totale si spendono in media meno di 40 euro per salvare una vita», ha spiegato Martin Landray, ricercatore dell’Università di Oxford. Il desametasone però non sembra aiutare le persone con Covid-19 con sintomi più lievi e che non hanno bisogno di aiuto per la respirazione.