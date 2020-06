Marsala, i ragazzi del Siproimi donano visiere al Comune

19/06/2020 14:20:00

Il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, e l’assessore alle Politiche sociali Clara Ruggieri, hanno incontrato i rappresentanti del Siproimi di Rakalia.

Per la delegazione dell’organismo che fa parte del Consorzio Solidalia sono stati presenti il Presidente Loredana Danese, la psicologa Giovanna Alagna, l’accompagnatore Philip e il giovane ospite del Siproimi, Hamadou.



“Sono rimasto favorevolmente impressionato – sottolinea il Sindaco, Alberto di Girolamo – di quanto hanno fatto i giovani del Sopraimi in questo periodo di emergenza coronavirus. Ho accettato, anche, di buon grado le visiere prodotte e di essere intervistato per uno speciale che il Sopraimi vuole produrre”.



Il Siproimi Rakalia ha già donato visiere prodotte dai giovani del Centro all’Ospedale di Trapani, alla Chiesa Madre di Marsala, al Comune di Paceco e ad altri Enti. A breve produrrà anche un video dedicato a Maria Teresa Borruso, l’assistente sociale del Comune, recentemente scomparsa e che andrà in rete il prossimo 20 giugno in occasione della Giornata del Rifugiato”.

Senso unico in via Torre Sances - Un’ordinanza a firma della Comandante della Polizia Municipale Michela Cupini istituisce, nei giorni festivi e prefestivi, il senso unico in via Torre Sances (siamo in zona Birgi) con direzione di marcia via Passalacqua. Il provvedimento è finalizzato a evitare intralci alla circolazione e garantire la sicurezza stradale e in particolare il transito dei mezzi di soccorso e di polizia. Nell’ultimo tratto di via Torre Sances, inoltre, viene istituito anche il divieto di sosta.