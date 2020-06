Marsala, presentati i progetti per Agenda Urbana. Pubblicato il bando per il cinema all'aperto

19/06/2020 08:22:00

“Oltre quattro anni di incontri, protocolli d'intesa, conferenze, decreti, solleciti. Poi, lo scorso Aprile, la pubblicazione dei bandi.

Ed anche in piena emergenza covid, tutta la Coalizione di Comuni ha lavorato intensamente per presentare i progetti entro i tempi previsti. Ora, nell'attesa della loro approvazione, ci prepariamo alle prossime scadenze per cogliere ogni opportunità offerta dai fondi europei”. È quanto afferma il sindaco Alberto Di Girolamo a conclusione di questo primo step di “Agenda Urbana” che vede assieme Marsala (Capofila), Trapani, Erice, Mazara del Vallo e Castelvetrano, tutti partecipanti con propri progetti nelle Azioni che riguardano “Soluzioni tecnologiche per digitalizzazione e innovazione dei processi interni alla Pubblica Amministrazione”, “Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche”, “Rinnovo del materiale rotabile” e “Sistemi di trasporto intelligenti”. Alle prime due Azioni, relative all’Agenda Digitale, hanno presentato istanze tutti e cinque i Comuni, per un importo complessivo di quasi 3 milioni di euro; mentre per le altre due che riguardano il trasporto pubblico concorrono Marsala e Trapani, con una progettualità che sfiora i 5 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Comune di Marsala - che potrà contare su un finanziamento di oltre 17 milioni di euro - i primi progetti presentati sono “Geodata Warehouse” e “Marsala Digitale” per rafforzare l'informatizzazione dei servizi e promuovere una piattaforma online a beneficio dei cittadini (complessivamente 700 mila euro); l'acquisto di due nuovi bus elettrici, in aggiunta all’attuale circolare, per i collegamenti con i quartieri popolari e l’Ospedale (poco più di 800 mila euro); collocazione di 110 paline elettroniche distribuite nel territorio ed oltre 28 pensiline “smart” dotate di pannelli elettronici informativi, nonché sistemi informatici e automatizzati a bordo dei bus per fornire ai passeggeri informazioni utili (1 milione e 200 mila euro).

Le prossime scadenze sono quelle del 15 Luglio e 15 Agosto, entro le quali i Comuni della Coalizione presenteranno i progetti per le altre 8 Azioni di “Agenda Urbana” che, complessivamente, beneficerà di quasi 80 milioni di euro di fondi europei, da investire in questo versante occidentale della Sicilia.

L'Amministrazione Di Girolamo, con il coordinamento dell’Assessore alle politiche culturali, Clara Ruggieri, è giunta nella determinazione di tenere a Marsala, anche per l'anno 2020, la Rassegna “Cinema sotto le stelle” che si terrà nell’atrio di San Pietro, dove saranno poste in essere tutte le procedure anti covid-19. Possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio di che trattasi tutti gli operatori economici (imprese, società cooperative, consorzi, enti, associazioni, etc.), in forma singola o raggruppata, abilitati allo svolgimento del servizio oggetto di gara e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia vigente.

I soggetti interessati (che per chiarimenti possono contattare l’ufficio Politiche culturali del Comune – Tel. 0923993409) devono far pervenire, entro e non oltre le ore 10,00 del 30/06/2020, tramite raccomandata A/R (farà fede la data di arrivo al Protocollo Generale prescindendo da quella di spedizione) o direttamente al protocollo generale del Comune di Marsala – ubicato nella Via Garibaldi n. 1, a pena esclusione, l'offerta debitamente sottoscritta dal titolare o dall'amministratore/legale rappresentante nel caso di società, in busta chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, riportante, oltre le generalità del mittente, la dicitura “AFFIDAMENTO GESTIONE RASSEGNA “CINEMA SOTTO LE STELLE” - ANNO 2020.

L'apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno 30/06/2020 alle ore 12,00 presso i locali dell’Ufficio Attività Culturali sito nel Palazzo Municipale di Via Garibaldi.