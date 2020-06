Marsala, il consiglio comunale approva debiti fuori bilancio. Garante della disabilità, altro rinvio

20/06/2020 17:05:00

Il Consiglio comunale di Marsala, presieduto da Enzo Sturiano, nell'ultima seduta ha discusso sul regolamento del Garante per la disabilità.

Dopo la presentazione della proposta di deliberazione da parte della Presidente della Commissione Affari Sociali di Palazzo VII Aprile, Letizia Arcara, e gli interventi dell’Assessore alle Politiche sociali, Clara Ruggieri, e del dirigente del settore servizi sociali, Maria Celona, sono intervenuti diversi consiglieri comunali e il Segretario Generale, Bernardo Triolo, che ha chiarito alcuni aspetti tecnico-amministrativi. I lavori sono stati quindi sospesi per la formulazione degli emendamenti e per la formulazione dei relativi pareri di legge. Alla ripresa, vista comunque l’impossibilità, anche per motivi di carattere tecnico di formulare esattamente gli emendamenti e di avere i relativi parerei, il Presidente Sturiano ha accantonato la discussione della delibera, rinviandola alla prossima riunione di giovedì 25 giugno e precisando che gli emendamenti dovranno esere presentati entro le ore 12 di lunedì prossimo 22 giugno. Sempre ieri sera il Consiglio ha proceduto all’approvazione di due debiti fuori bilancio, per complessivi 1656 euro, che erano corredati dai necessari pareri favorevoli.

Il Presidente Enzo Sturiano prima della chiusura dei lavori ha chiesto all’Assessore Clara Ruggieri di farsi portavoce nei confronti del Sindaco di due comunicazioni. La prima – ha precisato il massimo rappresentante di Palazzo VII Aprile – riguarda i panificatori che gli hanno fatto pervenire una richiesta finalizzata alla chiusura domenicale dei forni in modo da potersi riposare. L’altra dei supermercati i cui lavoratori gli hanno richiesto nelle giornate domenicali e festive di aprire a turno in modo da poter fruire anche loro di giornate libere.