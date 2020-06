Marsala, l'Andos non ha più una sede e chiude. Donato un defibrillatore ai Salesiani 

20/06/2020 17:00:00

L'associazione Andos di Marsala si è sciolta, non ha più una una sede, e le volontarie hanno deciso di donare in beneficenza il proprio patrimonio.

Diverse sono state le richieste alle istituzioni, ma non c'è stata alcuni risposta risolutiva. Si è deciso di chiudere per dare un qualcosa alla memoria di una socia, che è venuta a mancare, alle associazioni del territorio e infine un defibrillatore donato all'oratorio dei Salesiani di Marsala.

“Se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo - scrivono i responsabili dell'Andos - se invece muore, produce molto frutto”. (Gv 12, 24). Con un pensiero al Vangelo di Giovanni, umilmente ma con determinazione, l’Associazione Comitato A.N.D.O.S. di Marsala, il 27 febbraio scorso, ha deliberato il proprio scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo a vantaggio del territorio: morire, appunto, ma per produrre frutto. Nel corso del 2019, dopo anni di iniziative svolte in città per favorire sotto il profilo fisico, psicologico, umano e sociale, il supporto alle donne operate al seno, promuovendo attività ricreative, artistiche e di ripresa motoria, ma anche con azioni di informazione e sensibilizzazione collettiva sulle patologie oncologiche, l'A.N.D.O.S. di Marsala è rimasta senza una sede legale e operativa che potesse garantirne l'operatività e senza alcuna risposta dalle istituzioni comunali, ripetutamente e lungamente sollecitate, per l’assegnazione di locali ad uso associativo.

Senza una casa che potesse consentirle il conseguimento degli obiettivi statutari e fondativi, senza la possibilità di incontrare e sostenere il cammino delle donne che lottano contro la malattia, l'A.N.D.O.S. di Marsala viveva, appunto, come un chicco di grano, rimasto solo.

Proprio per tornare a dare frutti ed emergere dalla perdurante inoperatività, forzata e che con ogni sforzo i soci hanno tentato di sbloccare, l'A.N.D.O.S. di Marsala ha scelto di calare il sipario - concludono - destinando i propri utili alla memoria di una socia venuta a mancare, ad altre associazioni di utilità sociale operanti sul territorio e alla donazione di un defibrillatore, consegnato all'Oratorio dei Salesiani di Marsala Venerdi 19 Giugno, di concerto con la Diocesi: possa anche un chicco di grano nutrire la nostra città".