Ecco com'è ridotta piazza Purgatorio, a Marsala, la domenica mattina

21/06/2020 10:37:00

Ancora una volta ci arrivano segnalazioni sui disatrosi resti della movida del sabato sera a Marsala. Giovani incivili lasciano bicchieri e bottiglie di vetro in giro, come se nulla fosse. Le immagini che vedete si riferiscono alla mattina di oggi, domenica 21 giugno. Ecco com'è ridotta piazzetta Purgatorio, uno dei più bei luoghi di Marsala.

Va detto che c'è un'ordinanza del Sindaco di Marsala che vieta la vendita di bibite o alcolici in vetro, proprio per evitare che ciò accada. Quindi la colpa non è solo dei giovani, ma anche da chi gli vende alcolici in vetro, pur non potendo. E magari i clienti sono anche minorenni...

Eppure i locali del centro ricevono diversi controlli da parte delle autorità, ad esempio dei vigili urbani, per controllare se rispettano il divieto della vendita di bibite in vetro dopo le 22, o anche le norme sul distanziamento anti - Covid. Le multe sono salatissime. E allora cosa accade?

Forse una parte della responsabiltà ce l'hanno i distributori automatici collocati in centro. Sono ben tre. Dovrebbero essere programmati per impedire la selezione, ad esempio, della birra in vetro, dopo le 22. Ma basta andare anche a mezzanotte e provare per vedere che non è così. Si possono comprare birre e anche vino in bottiglia, a prezzi bassi. Ecco da dove vengono, probabilmente, queste bottiglie che ogni domenica mattina i nostri lettori fotografano nel centro di Marsala.