Voli a tariffe agevolate da Trapani e Comiso. Pubblicato il bando

21/06/2020 07:00:00

Dal primo novembre partiranno dagli aeroporti di Trapani e Comiso i primi voli con tariffe agevolate per i residenti in Sicilia.

C'è la pubblicazione del bando sulla gazzetta ufficiale. Il tutto era stato sospeso con il lockdown dovuto al Coronavirus, ora si sta riattivando la procedura e in autunno i voli prenderanno il via.

Da Trapani sono previsti voli per Perugia, Napoli, Trieste, Brindisi, Parma, Ancona. Si tratterà di voli bi-settimanali (andata e ritorno) al costo di 50 euro più tasse aeroportuali.

Da Comiso si attiveranno due voli giornalieri per Roma (andata e ritorno, per quattro rotazioni) ed un volo giornaliero per Milano (andata e ritorno). In questo caso il costo del biglietto per i residenti in Sicilia sarà di 38 euro per Roma, mentre per Milano il costo sarà di 50 euro. Per i non residenti si potrà applicare la normale tariffa. Per questi voli di continuità territoriale i costi saranno pagati da Stato e Regione, 36 milioni per Trapani e 25 milioni per Comiso.