Treno soppresso a Mozia-Birgi, ancora disagi per i pendolari della ferrovia nel trapanese 

14/02/2026 13:00:00

Ennesimo episodio di disagi sulla tratta ferroviaria Trapani-Castelvetrano. Il nostro lettore Roberto ci racconta che il treno su cui viaggiava è stato soppresso alla stazione di Mozia Birgi, costringendo i pendolari a salire su un altro convoglio proveniente da Castelvetrano, anch’esso in ritardo.

“Un’altra giornata di ritardi al lavoro e ore da recuperare”, scrive Roberto. “Ormai è diventato persino inutile protestare in questa terra martoriata e disastrata di Sicilia”.

Il lettore lancia un appello alla politica: “Che almeno il buonsenso porti, tramite decreto o circolare, all’annullamento di tutti questi ritardi lavorativi accumulati per colpe non dei pendolari, da inviare quindi ai vari enti statali, regionali e aziende private”.

Questo episodio segue una lunga serie di soppressioni e ritardi che rendono complicati i collegamenti quotidiani per chi si sposta tra Trapani, Marsala e Castelvetrano, creando frustrazione tra pendolari e lavoratori. Qui uno dei tanti articoli su Tp24.



