Marsala "bella fitusa", il vicolo discarica vicino alla stazione dei treni 

22/06/2020 10:36:00

C'è un vicolo a Marsala che è un luogo dimenticato da tutti. Ed è il luogo del giorno per Marsala "bella fitusa".

Si trova in corso Calatafimi, a due passi dal passaggio a livello, uno dei muri che lo delimita si affaccia, infatti, proprio sulla linea ferrata della stazione. I rifiuti che tanti vi abbandonano quotidianamente lo hanno reso una discarica a cielo aperto.



Gli abitanti che vi abitano sono infuriati e stanchi di questo degrado. Hanno chiesto più volte al Comune la pulizia. Hanno ottenuto, finalmente, che una squadra di operatori andasse lì a raccogliere i rifiuti. Lo hanno fatto, ma li hanno lasciati lì, non li hanno portati via - come è possibile vedere dalla fotogallery - e dopo un po' tutto è tornato come prima. I cittadini hanno scritto al Comune per segnalare quanto accade in quel vicolo, ma, ad oggi, non hanno avuto risposta né la bonifica.

Per le vostre segnalazioni vi ricordiamo di scrivere a redazione@marsala.it, redazione@tp24.it, o inviare le vostre segnalazioni tramite la nostra pagina Facebook o via WhatsApp al 327 53 101 56.