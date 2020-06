Castelvetrano, in ospedale la corsa contro il tempo per un paziente dell'Ismett di Palermo

22/06/2020 09:43:00

Una corsa contro il tempo nel tentativo di salvare una vita, quella di un paziente ricoverato all'Ismett di Palermo che ha bisogno di un trapianto di fegato.

Ci hanno provato in tutti i modi questa notte i medici e tutti gli operatori sanitari del reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelvetrano, diretto da Giovanni Rizzo, quando una famiglia di Partanna ha deciso di donare gli organi di un proprio congiunto morto poco prima. Sono arrivati anche i medici dell'Ismett che hanno dato il via libera dopo i primi rilievi sull'organo.

Purtroppo però il responso dell'esame bioptico è risultato negativo e ha bloccato tutto. Rimane il rammarico ma allo stesso tempo c'è la consepevolezza del bel gesto della famiglia e la volontà di chi in quel reparto opera con grande professionalità. Un vero vanto per la struttura ospedaliera, che non merita secondo i piani del nuovo piano sanitario di essere trasferito.