Coronavirus, Salvini se ne frega e bacia gli anziani

23/06/2020 06:57:00

Non gliene frega nulla ...

Con 9935 contagi, la Liguria rappresenta la sesta regione italiana più colpita da inizio pandemia.

Eppure Matteo Salvini, leader del primo partito politico italiano, ex Ministro dell'Interno, ex vicepremier, decide di salutare gli anziani con dei baci, portando la propria mascherina - potenzialmente infetta e per di più mantenuta sotto il naso - a contatto con persone altamente a rischio.

Tre signori anziani, un uomo e due donne, si sono avvicinati a lui e hanno chiesto un bacio. Il leader della Lega non si è tirato indietro: li ha salutati e li ha baciati e si è soffermato per qualche istante a scambiare qualche frase con il signore che gli ha sussurrato qualcosa all’orecchio. Poi è andato via ringraziando.