Politica
15/12/2025 15:05:00

Marsala si sta spopolando e sta morendo?

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-12-2025/1765807783-0-marsala-si-sta-spopolando-e-sta-morendo.jpg

Marsala ha 79mila abitanti: ma se facciamo un giro per le varie strade e contrade il numero effettivo sembra esponenzialmente minore. Infatti, decine di migliaia di cittadini non vivono più qui ma, per studio o per lavoro, si sono trasferiti altrove: la sua popolazione va via via diminuendo. Ma perché Marsala sta tracciando questo percorso che ormai ci appare senza vie d'uscita? Sicuramente il fattore più determinante è la super chiacchierata questione meridionale, con gli abitanti del sud Italia che in molti casi si ritrovano costretti ad emigrare per far fronte ad una disoccupazione dilagante, per cercare di migliorare la propria situazione economica o semplicemente per provare a tirare a campare: ed in una crescente crisi economica nazionale questo sentiero viene sempre più tracciato. Ma ovviamente non è tutto qui.

 

La gestione dell'approvvigionamento idrico è abbastanza nella media siciliana, ma ciò non ha nulla di positivo: spesso, soprattutto nei periodi più aridi, i cittadini marsalesi si ritrovano senza acqua corrente, certe volte anche per giorni. La gestione dei rifiuti, nonostante non sia per nulla paragonabile a città come Palermo o Napoli, risulta decisamente scadente ed è in evidente peggioramento negli ultimi anni. Le strade sono fortemente dissestate, le illuminazioni scarne e, soprattutto, i trasporti interni sono pressoché assenti: sfido a trovare una persona che fa la propria routine spostandosi con gli autobus. 

 

In città è evidente la distinzione fra zone di serie a e di serie b: le aree più problematiche ospitano un'elevata percentuale della popolazione cittadina e sono dei veri e propri ghetti, con i loro abitanti che vengono marginalizzati sia dalle varie amministrazioni comunali che dall'opinione pubblica cittadina. L'innalzamento degli episodi di microcriminalità urbana deriva principalmente da una povertà straripante a livello nazionale, ma vengono anche alimentati da una costante mancanza di politiche popolari a livello locale. Infine, i momenti di socialità culturali sono estremamente carenti, a causa sia di una mancanza di luoghi pubblici di ritrovo che, ormai, per lo scarso numero della popolazione giovanile. 

 

Vedremo se questa tornata elettorale riuscirà almeno a creare una deviazione di percorso: Marsala ha estremamente bisogno di essere maggiormente finanziata dalla regione e dal governo nazionale e di utilizzare questi fondi ricevuti per affrontare le reali problematiche della comunità cittadina. Però, dobbiamo sempre ricordarci che la vitalità e la sensibilità di un territorio è un qualcosa che si nutre della forza e della critica collettiva, ogni giorno. 

 

Luca Lo Buglio 



