Il grillino Cancelleri, in visita in Sicilia, scambia una nave per i migranti con una nave di turisti 

23/06/2020 08:18:00

"Voi si che avete turisti ... ". Ma in realtà sono migranti. E' la gaffe del grillino Giancarlo Cancelleri, vice ministro dei trasporti, ieri in visita in Sicilia.

L’esponente pentastellato del governo Conte, in occasione della presentazione del programma di rilancio dello scalo portuale di Porto Empedocle ha detto:”Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive”.

Dalla nave osservata in porto dal vice ministro però non sbarcano turisti, perché, per come fatto notare dai cronisti presenti, si tratta della “Moby Zazà”, il traghetto del gruppo Onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare.

La nave, solitamente in rada, era rientrata in porto per accogliere i 211 migranti giunti ieri a bordo di “Sea Watch 3”.