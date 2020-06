Mazara, intensificati i controlli della Municipale. Disinfestazione a Mazara Due e Costiera

25/06/2020 16:00:00

Intensificata in settimana l’attività di controllo del territorio da parte degli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal Comandante Salvatore Coppolino. In particolare, nel corso dei servizi mirati a prevenire il rischio Covid, sono state riscontrate violazioni al codice della strada. Gli agenti hanno elevato 5 verbali per guida senza patente, procedendo al sequestro dei veicoli.

I servizi di controllo proseguiranno con pattuglie auto/moto montate sia per la prevenzione del rischio sanitario che per il controllo al traffico veicolare.

Oggi, giovedì 25 giugno a partire dalle ore 22, verrà realizzato un intervento di disinfestazione nei quartieri di Mazara Due e Costiera, da dove sono pervenute richieste di interventi urgenti per prevenire problemi di salute pubblica. "Per questo intervento utilizziamo le economie del ribasso d'asta della disinfestazione effettuata lo scorso anno avendo avuto la disponibilità della stessa impresa che realizzò gli interventi nel 2019, la Suprema Ambiente, a realizzare questo ulteriore intervento di disinfestazione in programma domani sera nei due popolosi quartieri di Mazara Due e Costiera".

Lo annuncia l'assessore comunale ai Lavori Pubblici e Servizi alla Città Michele Reina.

Pur non essendo assolutamente nocivi i prodotti utilizzati, si consiglia solo per precauzione ai residenti nelle due zone di Mazara Due e Costiera di tenere chiusi, a partire da domani sera e fino all'alba di venerdì, infissi e porte.

"E' intendimento dell'amministrazione comunale - annuncia l'assessore Reina - procedere ad un piano di disinfestazione e derattizzazione dell'intero territorio attraverso una programmazione che è in fase di predisposizione, mentre per quanto riguarda la pulizia delle caditoie a settembre potremo finalmente, dopo anni, procedere ad un intervento a largo raggio che serva a rendere salutare l'ambiente e a prevenire ove possibile fenomeni di allagamento nel caso di piogge. Nel caso di problematiche particolari - conclude Reina - è possibile effettuare le segnalazioni all'indirizzo mail: protocollogenerale@comune.mazaradelvallo.tp.it".