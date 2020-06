Marsala, il Sindaco si arrende: via i contenitori per la raccolta degli indumenti 

26/06/2020 09:33:00

Troppi incivili. E così il Sindaco Di Girolamo è costretto alla resa: via i contenitori gialli destinati alla raccolta degli indumenti usati. I cittadini, infatti, li utilizzavano per buttarci di tutto, creando, insomma, delle discariche.

"Queste immagini nella nostra città non le vedrete più - dichiara il Sindaco - E non perché i cittadini incivili siano improvvisamente scomparsi. Ma, poiché, dopo aver fatto centinaia di multe e numerosi appelli, molti continuavano a creare questo scempio come se fosse assolutamente normale, abbiamo a malincuore deciso di togliere i cassonetti degli indumenti sparsi in varie zone del nostro territorio, per posizionarli solo nelle Isole Ecologiche e nelle CCR, in quanto siti presidiati".

Insomma, questi contenitori verranno collocati all'interno delle isole ecologiche.

"In questi anni, abbiamo fatto di tutto e lottato con determinazione affinché la civiltà avesse la meglio - continua il Sindaco -. Purtroppo il non rispetto delle regole fa proprio parte del dna di alcuni cittadini ed è così radicato che è veramente difficile sconfiggerlo. E tutto questo fa veramente rabbia. Avevamo posizionato i cassonetti degli indumenti nei vari punti della città per dare un servizio in più ai cittadini (servizio tra l'altro non esistente in tutte le città). Purtroppo invece molti marsalesi si sono sentiti autorizzati a buttare gli indumenti per terra. E non mi si venga a dire che ciò avveniva perché i cassonetti erano pieni, cosa peraltro non vera. E in ogni caso, nessuno nelle nostre abitazioni, se il secchio della spazzatura è pieno, butta i rifiuti sul pavimento. Mi dispiace dirlo, ma finché tutti e dico tutti, non impariamo a considerare la città come casa nostra, mai la nostra Marsala potrà splendere di pulizia. Ma noi non ci arrendiamo, statene certi. Questa è proprio una battaglia di civiltà e prima o poi la vinceremo".