Corruzione al concorso per vigili del fuoco a Trapani. La comandante: "Piena fiducia nella magistratura"

27/06/2020 18:55:00

Con riferimento alle notizie circa un'indagine della Procura di Trapani sul concorso truccato per diventare vigile del fuoco (qui l'articolo) la Comandante provinciale, Biancamaria Cristini, ha fatto questa dichiarazione

"Esprimiamo la piena fiducia nell’operato della Magistratura in merito all’indagine che vede interessato un un vigile del fuoco per l’ipotesi di illecite facilitazioni nell’ambito delle prove selettive al concorso per l’accesso nel Corpo.

Siamo certi che la pratica denunciata, se confermata in giudizio, sia da ascrivere a comportamenti isolati che non mettono in discussione l’integrità morale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Siamo i primi a volere l’accertamento dei fatti e assicureremo per questo la nostra massima collaborazione nello svolgimento delle indagini".