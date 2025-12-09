Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Cartolina da Marsala
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Corruzione
09/12/2025 20:00:00

Corruzione senza freni in Sicilia. “Un sistema che premia i peggiori”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-12-2025/corruzione-senza-freni-in-sicilia-un-sistema-che-premia-i-peggiori-450.jpg

Mazzette per falsi certificati di residenza o di morte, bustarelle per appalti nella sanità, nella gestione dei rifiuti o per opere pubbliche, favori in cambio di concorsi truccati e voti controllati dai clan. Il nuovo rapporto di Libera, pubblicato alla vigilia della Giornata internazionale contro la corruzione, restituisce un quadro inquietante: nel 2025 la corruzione in Italia non arretra, anzi si struttura sempre più come un sistema stabile, diffuso e normalizzato.

 

Dal 1° gennaio al 1° dicembre le inchieste censite attraverso le notizie di stampa sono state 96, il doppio rispetto allo scorso anno. Le indagini, aperte da 49 Procure in 16 regioni, coinvolgono 1.028 persone tra politici, funzionari, imprenditori, manager e mafiosi.

 

Regione Siciliana: 11 inchieste e 98 indagati

 

Anche l’Isola è in piena emergenza. Con 11 inchieste, (quella più recente riguarda Cuffaro) la Sicilia è terza nel Paese per numero di procedimenti. Se si guarda invece agli indagati, la regione sale al quarto posto con 98 persone sotto inchiesta, dietro Campania, Calabria e Puglia.

Tra i reati contestati: corruzione, concussione, turbativa d’asta, voto di scambio politico-mafioso, fino all’estorsione aggravata dal metodo mafioso. Uno spaccato che attraversa ogni settore: sanità, edilizia, università, servizi comunali, grandi opere.

 

Politici coinvolti: 53 in tutta Italia, 8 in Sicilia

 

La politica resta profondamente esposta. Su 1.028 indagati complessivi, 53 sono politici, e quasi la metà sono sindaci. La classifica vede Campania e Puglia in testa, seguite dalla Sicilia con 8 amministratori e rappresentanti istituzionali coinvolti.

Un numero che inchioda le responsabilità della classe dirigente e restituisce l’idea di una corruzione che, nelle parole di Libera, appare “solidamente regolata”, con regole interne e figure di riferimento – dal dirigente al faccendiere, dal politico imprenditore al mediatore mafioso.

 

“Così si favoriscono i peggiori e si devastano i servizi”

 

Il commento degli analisti di Libera è duro: la corruzione non è più percepita come emergenza, ma come “elemento ordinario e accettabile della carriera politica e imprenditoriale”. Un meccanismo che finisce per selezionare “i peggiori”, peggiorando qualità dei servizi e fiducia nella democrazia.

Per l’associazione, non bastano nuove leggi o pene più dure: serve un patto tra istituzioni e cittadini, investendo in trasparenza, controllo civico, cultura della denuncia e lotta alla rassegnazione. Perché la corruzione – avverte Libera – “prospera nell’indifferenza”.









Native | 05/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/05-12-2025/1764929857-0-natale-2025-alla-pasticceria-savoia-il-primo-natale-firmato-miceli.jpg

Natale 2025, alla Pasticceria Savoia il primo Natale firmato Miceli

Native | 04/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/04-12-2025/1764860028-0-vini-territorio-e-identita-cantina-birgi-tra-presente-e-futuro.jpg

Vini, territorio e identità: Cantina Birgi tra presente e futuro

Native | 03/12/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/03-12-2025/1764772978-0-marsala-al-voga-i-menu-delle-feste-tra-asporto-e-tavola.jpg

Marsala, al Voga i menù delle feste tra asporto e tavola