Marsala, rissa tra quattro donne a Porta Mazara

28/06/2020 18:09:00

Ancora un sabato sera violento in centro a Marsala.

Questa volta teatro della rissa è Porta Mazara, dove, questa notte, quattro donne sono venute alle mani. Sono dovuti intervenire alcuni agenti di polizia, che hanno dovuto faticare non poco per placare gli animi surriscaldati delle quattro che, se le sono date senza esclusione di colpi, come se fossero su un ring.

Nello stesso momento della rissa, un giovane, probabilmente dopo aver alzato troppo il gomito, ha iniziato a disturbare i passanti, creando panico e un fuggi fuggi da parte di tanti giovani.

Il centro storico di Marsala, da anni ormai è cosi, e specie nel fine settimana, continua ad essere poco sicuro e violento, ma nonostante ciò, non ci sono soluzioni al problema né maggiori controlli da parte delle forze dell'ordine.