Marsala, i supermercati vogliono restare chiusi la domenica. Ma non tutti sono d'accordo

28/06/2020 10:40:00

I gestori dei supermercati di Marsala vogliono restare chiusi la domenica, ma non sono tutti d'accordo. E' emerso nel corso di un incontro tra i gestori e il sindaco Alberto Di Girolamo.

“Ho voluto confrontarmi con i responsabili e i gestori dei supermercati del Territorio marsalese per sapere da loro se sono più o meno favorevoli alla chiusura domenicale – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Da più parti (sia dai gestori che dai lavoratori), infatti, mi è stata sollevata la questione relativa al riposo domenicale di quanti che operano nei supermercati della Città. Dal confronto è emerso che non vi è unità d’intenti fra i fra gestori e i responsabili, anche se la maggioranza dei presenti (10 su 17) si è espressa per la chiusura domenicale.

Da parte mia mi sono riservato di ascoltare anche i titolari dei supermercati assenti, le organizzazioni sindacali di categoria e i sindacati dei lavoratori e poi deciderò di conseguenza. L’intento è quello di adottare un provvedimento che tuteli tutti. Per la prossima domenica (28 giugno), intanto, i supermercati rimarranno aperti”.



Questo, in sintesi, il resoconto dell’incontro svoltosi a San Pietro ed al quale oltre al Sindaco hanno anche partecipato il presidente del consiglio comunale, Il Segretario generale, Bernardo Triolo e il consigliere comunale Mario Rodriquez.