Castelvetrano. Lutto cittadino, oggi i funerali di Don Meli

29/06/2020 06:00:00

Sarà il vescovo Domenico Mogavero a celebrare oggi alle 10,30 i funerali di don Baldassare Meli, il parroco della chiesa di Santa Lucia di Castelvetrano venuto a mancare sabato scorso a causa di un tumore.

Era il prete degli ultimi, punto di riferimento da tanti anni del quartiere Belvedere di Castelvetrano, Ma conosciuto anche per aver salvato decine di bambini, al quartiere dell’Albergheria di Palermo, da un giro di pedofili, denunciando un orrore che portò ad arresti e condanne tra il 1996 e il 2000.

Oggi le bandiere delle sedi del Comune sono a mezz’asta, visto il lutto cittadino proclamato dall’amministrazione comunale. Per l’intera mattinata, ha fatto sapere il sindaco Enzo Alfano, “niente attività ludiche e ricreative ed ogni altro comportamento che contrasti con il carattere luttuoso della cerimonia”.

Dalla propria pagina facebook, la parrocchia Santa Lucia raccomanda l’uso obbligatorio delle mascherine. “Per partecipare alla Celebrazione Eucaristica – scrivono - sarà predisposto uno schermo anche nel locale dell’oratorio della Parrocchia, mentre nello spiazzale esterno, purtroppo senza riparo dal sole, saranno predisposte delle casse audio”.

La messa verrà trasmessa anche sul canale youtube della diocesi di Mazara del Vallo.

Tutto ciò per coniugare la grande partecipazione di persone con le disposizioni anti Covid-19.

In parrocchia la camera ardente è rimasta aperta sabato e domenica fino alle 22, ricevendo un afflusso ininterrotto di persone che hanno voluto tributare a don Baldassare l’ultimo saluto in modo ordinato, seguendo un percorso di entrata ed uscita studiato per evitare assembramenti, con il continuo apporto del comitato della Croce Rossa di Castelvetrano.

Accanto al feretro una foto di don Meli che sorride. Vicino c’è un’immagine di don Bosco ed una scritta: “Sto facendo la mia parte”.