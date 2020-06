Marsala, elezioni: gli uomini di Papania difendono Grillo dagli attacchi di Licari

30/06/2020 14:35:00

Primi tafferugli da campagna elettorale a Marsala. Ha cominciato l'ex senatore del Pd, Nino Papania, che ha fondato un suo movimento trasversale "Via", e in un'intervista a Tp24 ha annunciato che sta lavorando a tre liste, a Marsala, per le prossime amministrative, a sostegno di Massimo Grillo, l'eterno candidato.

Il vice sindaco Agostino Licari, oggi, in una nota inviata alla nostra redazione invita i marsalesi a diffidare di Grillo - Papania e chiede al Sindaco uscente, Di Girolamo, di ricandidarsi.

Ed ecco, a stretto giro di posta, la risposta a Licari dei tre responsabili delle liste di Papania a Marsala, Vinci, Gandolfo e Galfano. Piccola curiosità: si candidano per il cambiamento, ma tutti e tre sono stati eletti con la maggioranza del Sindaco Di Girolamo, che hanno, chi prima e chi dopo, abbandonato. Ecco cosa scrivono:

Abbiamo letto la lettera scritta ai cittadini dal Vice Sindaco Agostino Licari, che prima di lanciare la candidatura del sindaco Alberto Di Girolamo ha pensato bene di attaccare le tre liste che fanno riferimento al Movimento VIA.

Apprendiamo, dunque, che il centrosinistra ha deciso di presentarsi unito sostenendo la candidatura del sindaco uscente, allo stesso modo non ci sorprendono i comportamenti, sempre gli stessi, di accuse lanciate agli altri, su qualsiasi cosa, volte unicamente a mascherare il fallimento di questa attuale Amministrazione Comunale e il disastro che ha consegnato ai cittadini.

Noi non ne facciamo una questione cronologica, non esiste nuovo o vecchio, non esistono queste distinzioni tipiche della campagna elettorale, per noi vale la dimostrazione di attaccamento al territorio mista alla capacità e anche all’ascolto.

La baldanza con cui si schernisce uno schieramento avversario mostra debolezza e insicurezza profonda.

Noi siamo pronti a giocarci la partita, lo facciamo con le nostre forze, non ci interessa guardare in casa d’altri, né per la composizione delle liste, né del programma, ammesso che ci sia, visto che si parla unicamente di “continuità”. Come dire, dalla padella alla brace.

Ci spiace per il vice sindaco, preoccupato evidentemente a mantenere la poltrona per altri cinque anni, ma le liste dei Consiglieri Comunali, che fanno riferimento al Movimento Via, sono liste ricche di spiccate personalità che si spenderanno per un progetto chiaro e ben delineato a sostegno di Massimo Grillo.

Non scenderemo sul terreno nel quale ci vuole portare, quello della polemica sterile e banale.

Lo invitiamo a non curarsi degli altri ma della sua coalizione, dei tanti giri roboanti e delle rotture politiche che ci sono state per poi finire tutti a banchettare nel medesimo tavolo.

In ultimo, il Senatore Nino Papania è il fondatore e l’ispiratore del Movimento VIA ma le decisioni a Marsala sono state prese da noi marsalesi, non ci voleva molto a capire a chi non avremmo dovuto dare appoggio.

Buona campagna elettorale, Agostino Licari.



I rappresentanti delle tre liste: Antonio Vinci, Arturo Galfano, Michele Gandolfo.