Marsala 2020, il centrosinistra si spacca sul nome di Andreana Patti 

01/07/2020 08:29:00

Ritorna in gioco il nome di Andreana Patti, assessore della Giunta di Giacomo Tranchida a Trapani, come possibile candidata Sindaco a Marsala nelle elezioni di Ottobre prossimo. Il nome circolava tempo fa, nell'ottica di un progetto di Tranchida di estendere la sua sfera di influenza anche a Marsala.

Adesso ritorna, ma non c'è unanimità di consensi nel centrosinistra. Da una parte ci sono gli extra - Pd di Daniele Nuccio e il gruppo degli ex - grillini che la vorrebbero candidata di una coalizione eterogenea, alternativa a quella del Sindaco uscente, Alberto Di Girolamo. Ma dall'altra parte il Pd vorrebbe che Di Girolamo si ritirasse, e che la coalizione fosse compatta su Patti, con un centrosinistra largo. Insomma, siamo nella solita fase di stallo. Lei, dal canto suo, ha dato la sua disponibilità. Se si candida, potrebbe rappresentare tutto il centrosinistra, o potrebbe andare in competizione con Di Girolamo e gli altri candidati.

Il Sindaco sembra sempre più orientato a ricandidarsi, con o contro il volere del Pd. Lo fa ben capire nell'intervista di oggi su Tp24, lo ha chiarito il vice sindaco Agostino Licari che ieri, sempre su Tp24, ha chiesto a Di Girolamo di ricandidarsi.

Ed è per la continuità anche un altro assessore della Giunta, Rino Passalacqua, ormai in campagna elettorale: "In questi giorni sto incontrando donne e uomini di tutte le età che sentono per la prima volta la responsabilità di metterci la faccia ed il cuore nella prossima campagna elettorale, credo che l’esperienza di questi mesi ci ha indotto a riflessioni importanti che hanno colpito le nostre coscienze nel profondo! Sono molto contento e fiducioso che la società è matura per uno scatto d’orgoglio!"

Anche la possibile candidatura di Andreana Patti, comunque, potrebbe drenare consensi alla coalizione di Massimo Grillo, tanto vasta quanto eterogenea. Continua la sua pre - campagna elettorale Giulia Adamo. Quel che resta del Movimento Cinque Stelle dovrebbe riuscire a fare una lista di sostegno alla candidatura di Aldo Rodriquez. Altro candidato sindaco in campo è Mario Figlioli di Nuovo Vento.