Marsala 2020: primarie Patti - Di Girolamo per il centrosinistra? 

01/07/2020 11:00:00

Primarie tra Andreana Patti e Alberto Di Girolamo per decidere chi sarà il candidato sindaco del centrosinistra alle elezioni di Ottobre.

E' la proposta che Dario Safina, dirigente del Pd e assessore a Trapani, ha fatto oggi durante "Buongiorno 24", la seguitissima diretta del mattino sulla pagina Facebook di Tp24 (qui la pagina).

Safina ha parlato delle indagini ad Erice, e poi si è concentrato anche su Marsala: "Di Girolamo - ha detto - ha il diritto di rivendicare la bontà della sua azione amministrativa, ma non si può negare l'esigenza di un rilancio". Da qui l'idea delle primarie tra il Sindaco uscente e la candidata che gli ex Ds vorrebbero al posto di Di Girolamo, la collega di giunta di Safina, Andreana Patti. Idea difficilmente percorribile, quella delle primarie. Si vota ad Ottobre, e quindi si dovrebbero fare in pieno Agosto. Va tenuto conto, inoltre, del fatto che il Pd non prevede le primarie quando c'è in ballo il Sindaco uscente ... Qui potete rivedere la puntata di Buongiorno 24 di oggi.