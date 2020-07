Com'è finita con le basole rimosse ad Erice 

02/07/2020 13:00:00

Alla fine si poteva fare in un altro modo, come in tutti i luoghi d'arte. Bastava solo parlarsi.

C'è stata ieri la riunione tra Comune di Erice e Soprintendenza per chiarirsi dopo la figuraccia del percorso - via di fuga per ipovedenti installato nel borgo medievale di Erice, che rappresentava un pugno nell'occhio e uno sfregio per la cittadina. E insomma, dopo le polemiche, di notte il percorso, di marmo, è stato rimosso.

Alla riunione con i vertici degli uffici comunali e della Soprintendenza si è deciso di rimettere le basole al loro posto. E poi invece per il percorso degli ipovedenti si cercheranno altri mezzi, magari prendendo spunto da quello che fanno le altre località d'arte. Tra l'altro si è scoperto che il progetto di riqualificazione è di ben dieci anni fa ...

La Sindaca Toscano ha aggiunto che non è vero che è intervenuto l'assessore regionale Samonà.