Si accascia alla festa. Muore medico a Marsala

Gioacchino Lamia, 64 anni, medico anestesista in servizio all'ospedale "Paolo Borsellino" di Marsala è morto ieri sera mentre partecipava ad un ricevimento in un noto ristorante di Marsala

. Lamia si è sentito male durante la serata, e per lui sono stati inutili i soccorsi, tra lo sconcerto dei presenti. È probabile che la causa del decesso sia stata un infarto fulminante.

Nato il 18 agosto del 1956, dirigente medico di orima fascia, Lamia ha lavorato come specialista in anestesia e rianimazione in diversi ospedali della provincia.