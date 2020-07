Marsala, si è conclusa l'asta online di beneficenza del progetto Anemone

04/07/2020 19:10:00

Si è conclusa l’Asta on line di beneficienza del progetto Anemone.



Il progetto inserito nel circuito “L’Immacolata Arte contemporanea” è stato realizzato dall’Associazione Lab_04. Loredana Meo, Presidente dell’Associazione, afferma: “desideravo lavorare a dei progetti di valore con il circuito dell’Immacolata, che trattassero il sociale, l’inaspettata emergenza covid 19 mi ha spinto ad iniziare subito con il primo progetto “Anemone”. Un’esperienza che non dimenticherò, che maggiormente mi ha fatto comprendere l’importanza di esserci per l’altro, il prossimo, un ideale che porterò anche nei successivi progetti inseriti in questo circuito.



L’Associazione ringrazia davvero tutti coloro che hanno aderito all’iniziativa, è stato bello vedere come gli artisti hanno donato e acquirenti con la gentilezza del cuore hanno acquistato, c’è chi ha voluto anche dare un contributo senza ricevere nulla, davvero tanti bei segni d’amore.

Grazie ancora a tutti gli artisti che generosamente hanno aderito al progetto, in particolare: Bertolino Giacomo, Emanuele Lisciandrello, Paola Fortunata Vitaggio, Vincenzo Basile, Maurizio Arena, Domenica Pipitone, Dario Bonanno, Manuela Marascia Art, Saro Cantone, Anna Stampa, Antonio Maurizio Marino, Loredana Meo, Francesco Musillami, Andrea Fiera Franca Maggio, Maria Cirobisi Icone Sacre, Vita Manzo.

Si ringrazia Fra Mauro Billetta e Padre Adriano Cozzi che ci hanno dato l’opportunità di sperimentare che l’arte è un dono e che può essere un importante strumento di sostegno per la collettività.

Un caloroso saluto a tutta la fraternità della Parrocchia Sant’Agnese del Rione Danisinni di Palermo e alla comunità del Santuario Nostra Signora di Fatima di Birgi”.