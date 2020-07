Marsala, elezioni. Di Girolamo: "Non faccio primarie" 

06/07/2020 10:34:00

"Non faccio primarie". E' la lapidaria risposta del Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, rispetto alla richiesta, che arriva da alcuni esponenti del centrosinistra, di fare, in piena estate, le primarie per scegliere il candidato Sindaco della coalizione alle prossime elezioni amministrative di Ottobre.

Di Girolamo è intervenuto in diretta a Buongiorno24, la diretta del mattino della redazione di Tp24. Era in Piazza del Popolo per l'arrivo dei nuovi autobus ordinati dal Comune (un evento storico per la città, dato che il parco mezzi era fatiscente) e sollecitato dal direttore di Tp24 ha risposto: "Non faccio primarie. Il Sindaco uscente non fa primarie, o si ricandida o non si ricandida".

L'invito a fare le primarie era venuto da Dario Safina, dirigente provinciale del Pd, sempre intervenendo a Buongiorno24, e dal movimento della sinitra extra pd di Marsala "Città futura", che aveva diramato ieri una nota. Nelle loro intenzioni Di Girolamo dovrebbe sfidarsi con Andreana Patti, attuale assessora del Sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

