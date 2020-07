Trapani, a Marausa lo sportello per l'autismo "“Padre Guglielmo De Filippi”

06/07/2020 17:34:00

Nasce a Marausa, frazione alle porte di Trapani, lo sportello per l’autismo intitolato a “Padre Guglielmo De Filippi”. Mercoledì, alle 18, la cerimonia di inaugurazione che si terrà nei locali di via Enrico Rinaldi. L’iniziativa è dell’associazione Sos Autismo.

“Da anni – dice l’avvocato Rita Ingegneri - progettavamo l’apertura di uno sportello informativo per dare l’opportunità a tutte quelle famiglie catapultate in questo mondo di avere un punto di appoggio e di informazione. Ci serviva una sede e a dicembre abbiamo conosciuto il dottor Pietro Basiricò. Suo zio era il prete di Marausa, padre De Filippi, che aveva un sogno: i suoi lasciti dovevano essere a beneficio del sociale. Così è stato possibile attivare questo Sportello. Adesso cerchiamo altre strutture per creare centri diurni. Noi vogliamo essere un anello di congiunzione per le famiglie a cui dare supporto e sostegno”.