Trapani, polemiche per la maxi Ztl voluta dal Sindaco Tranchida 

Rivoluzione a Trapani. Il Comune potenzia la Zona a traffico limitato e chiude alla circolazione delle auto alcune strade principali come corso Vittorio Emanuele e il tratto del lungomare Dante Alighieri, compreso tra piazza Mercato del pesce e Palazzo d’Alì. Dalle 19 alle 3 di notte, le arterie diventeranno off limits. Ma non è tutto perché l’ordinanza 98 – a firma del sindaco Giacomo Tranchida – prevede anche un nuovo piano posteggi.

Il tutto tra le polemiche di commercianti e ristoratori, che lamentano di non essere stati ascoltati prima dell'arrivo di questa "mega Ztl".

La novità più saliente riguarderà le strisce gialle. Saranno cancellate. Al loro posto, parcheggi a pagamento. I residenti avranno a disposizione solo uno stallo per parcheggiare l’auto senza fare il ticket. Per tutti gli altri, la tariffa sarà di 3 euro all’ora. Posteggi a pagamento saranno attivati nelle vie Ilio e dei Grandi eventi. Qui la tariffa sarà di dieci centesimi all’ora. Chi lascerà lì il proprio messo potrà fruire dei bus navetta che faranno da spola con il centro storico fino a mezzanotte.

Strade e piazze saranno poi interdetta al traffico: corso Vittorio Emanuele, da piazza Generale Scio a via Libertà per poi continuare nel lungomare Dante Alighieri fino alla via Passo di Tramontana, con la “Marina” che sarà l’unica via di accesso e di uscita dalla zona antica della città.

La Ztl sarà invece h24 in tutte le strade elencante nell’ordinanza predisposta dal commissario della Polizia Municipale Mario Bosco: praticamente tutto il centro storico con l’eccezione di alcune vie per permettere di raggiungere alcuni punti. Le strade, parallele comprese, che si diramano verso Nord e Sud dagli assi di corso Vittorio Emanuele e corso Italia, dove non ci sono limitazioni alla circolazione dei mezzi, saranno Ztl, così come la zona del quartiere San Pietro: potranno accedere solo i residenti muniti di pass e chi ha esigenze di lavoro. Ma sempre previo rilascio dell’autorizzazione. Tutti gli altri cittadini dovranno lasciare le loro auto fuori dal perimetro della mega Ztl.

Le vie Garibaldi, Torrearsa e corso Vittorio Emanuele, praticamente fino al bivio con la via Libertà, diventeranno invece delle isole pedonale temporanee, precisamente dalle 10.30 alle 15 e dalle 17.30 alle 24. Si andrà avanti così fino ad ottobre. Poi il Comune valuterà. Per i commercianti suolo pubblico gratis.