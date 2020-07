Marsala, in parata in Piazza del Popolo i nuovi undici autobus euro 6

06/07/2020 12:40:00

Sono arrivati in piazza del Popolo in parata i nuovi undici autobus Euro 6 acquistati dal comune di Marsala.

Una scena che, effettivamente, in città non si era mai vista prima. Il primo passeggero che ha usufruito del nuovo servizio di trasporto pubblico è stato il primo cittadino Alberto Di Girolamo. Dopo la benedizione dei mezzi da parte di padre Mariano Narciso, il sindaco affiancato da tutta la squadra assessoriale, dal comandante dei vigili urbani e dal segretario comunale e dirigenti, si è detto soddisfatto dal risultato raggiunto.

"Per Marsala, per i cittadini e anche per la nostra amministrazione è una giornata davvero storica. Nel 2015, quando ci siamo insediati - ha detto il sindaco - fra le tante cose che non funzionavano c'erano gli autobus che collegavano il territorio. Autobus che spesso non passavano perché rotti. Abbiamo lavorato, in silenzio, abbiamo cercato i fondi e con i fondi europei stiamo cambiando la città di Marsala. Oggi dopo tre anni di lavoro sono arrivati i primi undici autobus euro 6 che sostituiscono quelli vecchi e inquinanti".