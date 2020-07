"Il mondo dopo la pandemia". Selezionati i progetti del concorso per studenti a Trapani

09/07/2020 20:10:00

La Biblioteca Fardelliana, in collaborazione con il Comune di Trapani, ha promosso nel mese di aprile 2020 il progetto “Oggi è già domani. Come sarà il mondo dopo la pandemia di covid-19?” riservato a tutti gi studenti dai 5 ai 19 anni che frequentano le scuole ricadenti nel Comune di Trapani.



La partecipazione è stata molto significativa a dimostrazione di un vivo interesse suscitato dal progetto negli studenti e nelle scuole del territorio di Trapani.

Sono pervenuti complessivamente 396 elaborati.

La Commissione, all'uopo nominata, ha selezionato n. 56 elaborati, scritti e grafici. Gli autori degli elaborati selezionati verranno premiati con un buono per acquisto libri del valore di Euro 25,00.

La cerimonia di premiazione si terrà nel prossimo mese di settembre.



Sarà realizzata, inoltre, una pubblicazione contenente tutti gli elaborati selezionati.

"Consapevoli che la pandemia di covid-19 ha avuto e avrà pesanti ripercussioni sul piano sociale ed economico per tutta l’umanità, che si apre un periodo di grandi incertezze e necessari cambiamenti per il futuro dei popoli della terra, questo progetto ha inteso rendere protagonisti i nostri studenti che hanno avuto modo di raccontare le loro sensazioni, le speranze e aspettative per il mondo che verrà dopo la pandemia attraverso la composizione di fiabe, favole, filastrocche, poesie, racconti brevi, fumetti, graphic novels, disegni e dipinti" dichiara il sindaco Tranchida.

L'elenco completo dei vincitori è visionabile sul sito del Comune di Trapani e della Biblioteca Fardelliana.