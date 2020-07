Trapani, il consiglio comunale torna a riunirsi a Palazzo Cavarretta

10/07/2020 13:41:00

Stop alla videoconferenza. Il Consiglio comunale di Trapani torna a riunirsi a Palazzo Cavarretta. Le sedute sono state fissate per il 13, il 16 e il 20 luglio alle ore 18.

Il consesso civico, a causa dell’emergenza Covid, lo scorso 23 aprile si era riunito per la prima volta in via telematica. All’ordine del giorno, tra gli altri argomenti, l’approvazione della aliquote Imu, le modifiche al regolamento per l’edilizia privata nel cimitero.

In discussione, anche tre mozioni e quattro atti di indirizzo