Trapani, la prossima settimana riprendono i lavori al ponte di Nubia

10/07/2020 17:57:00

I lavori della discordia ossia quelli per la messa in sicurezza del ponte di Nubia, a Trapani, dovrebbero riprendere la prossima settimana. Per buona pace degli automobilisti che in più di una circostanza avevano alzato la voce, criticando gli interventi. E’ quanto emerso da un incontro che si è svolto alla Prefettura.

“Si tratta – ricorda il sindaco Giacomo Tranchida - di strada provinciale nella competenza del Libero Consorzio ex Provincia di Trapani. Positiva alle sollecitazioni avanzate, anche da questa Amministrazione, la risposta del Commissario e Segretario del Libero consorzio che prevedono per la prossima settimana la ripresa lavori oppure la riapertura su entrambi i sensi di marcia con accorgimenti tecnici - strutturali comunque in sicurezza”. I lavori tuttavia non prevedono l’illuminazione dell’arteria. In questa direzione, il sindaco ha annunciato che sarà il Comune a farsene carico.

“Appurata – dice - che in detta progettualità, anche supplementare, risulta non prevista la pubblica illuminazione, nell’interesse dei cittadini trapanesi, anche pendolari, ho ribadito na necessità della sicurezza anche illuminotecnica e mi sono premurato di raggiungere tale obiettivo anche con eventuale intervento del Comune”. Frattanto, ieri mattina è stato eseguito un sopralluogo dall’assessore Dario Safina insieme con il referente della ditta che si occupa di impianti di pubblica illuminazione. “Già allo studio – conclude il sindaco - una ipotesi d’illuminazione che nel rispetto delle autorizzazioni ambientali possa garantire sicurezza su tutto il tratto che dalle Saline porta al ponte di Nubia”.