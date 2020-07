Paceco, l'inchiesta su Scarcella. Il Pd: "Il sindaco faccia chiarezza"

10/07/2020 14:05:00

Dopo l'avviso di garanzia al sindaco di Paceco Giuseppe Scarcella, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa, il Partito Democratico di Paceco esprime "la propria indignazione per la inquietante vicenda sia perché risulta mortificata l’immagine della nostra cittadina sia perché non è politicamente accettabile che il nostro Sindaco riceva per ben due volte il noto boss mafioso e si metta a sua disposizione chiamandolo con deferenza “Don Mariano”".

"Paceco - continua la nota del segretario cittadino del Pd Gianfranco Reina - è un paese sano, ma il comportamento del Sindaco, che rappresenta tutti i cittadini, suscita un senso di insopportabile disagio perché lancia l’inaccettabile messaggio di un paese non libero. Non ci esprimiamo sugli aspetti giuridici della vicenda che saranno esaminati dagli organi inquirenti. Auspichiamo un chiarimento politico in un consiglio comunale aperto alla cittadinanza".