Trapani. I lavoratori senza stipendi di Badia Grande incontrano il sindaco

Il Sindaco del Comune di Trapani, Giacomo Tranchida, ha incontrato, presso la Sala Sodano di Palazzo D’Alì, una delegazione di lavoratori dipendenti della Cooperativa Badia Grande, che hanno manifestato il disagio vissuto a causa dei mancati pagamenti degli stipendi ad opera della stessa Cooperativa.



Il Sindaco, con il supporto del referente l’ufficio servizi sociali del comune dott.ssa Cricchio, ha dapprima dettagliato ai presenti le procedura seguite per il pagamento delle fatture relative ai servizi affidati alla Cooperativa e facendo gli opportuni distinguo in relazione ai servizi erogati a valere sui fondi comunali di bilancio e quelli a valere sui fondi trasferiti dal Ministero.

A comprova che nulla è dovuto alla Cooperativa sui servizi espletati e regolarmente fatturatati, il Sindaco, ha mostrato ai suddetti operatori l’elenco degli ultimi pagamenti effettuati nel corso dell’anno 2020 dal Comune di Trapani alla Cooperativa e di cui al prospetto che si riporta allegato al presente comunicato.



A chiusura dell’incontro, il Sindaco si è impegnato con gli operatori presenti che per i servizi da liquidarsi in futuro, qualora venisse accertata l’irregolarità contributiva dell’impresa e altresì il ritardo nel pagamento delle retribuzioni, ad avviare la procedura di intervento sostitutivo con le modalità previste dall’art. 30 commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.