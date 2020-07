Marsala 2020: si candida Sindaco anche Sebastiano Grasso 

12/07/2020 18:02:00

C'è un altro candidato Sindaco a Marsala: è Sebastiano Grasso. Il presidente dell'associazione Arcobaleno, infatti, ha comunicato di aver già pronta la lista di candidati consiglieri che sosterrà la sua battaglia. Grasso all'inizio doveva essere candidato nella lista della sinistra extra - pd che sta preparando il consigliere comunale Daniele Nuccio, ma poi si è allontanato da quel gruppo e ha preferito la strada solitaria, dopo essere entrato in polemica, nelle ultime settimane, con molte associazioni di volontariato marsalesi per la gestione dell'emergenza povertà causata dal Covid. Ecco cosa dichiara:

Comunico, all'intera cittadinanza, con enorme orgoglio, di avere completato la lista civica che porterà il nome “movimento popolare arcobaleno”. Per la prima volta nella storia d’Italia sono state rispettate le quote “ azzurre” in luogo di quelle rosa. Infatti, la lista è composta da 16 donne ed 8 uomini, tutti uniti nell'unico obiettivo di dare una speranza di “pulizia” a questa Città che ha vissuto, per troppo tempo, sotto una cappa massonico-mafiosa, tra l’altro incompetente a 360°, che le ha impedito di respirare.

Mi impegno sin da adesso a devolvere il 100% dell'indennità di sindaco alla Collettività sotto forma di borse di studio. Il nostro programma si basa esclusivamente sul “sociale”, nell’accezione più ampia del termine.

Il nostro sarà un governo laico, attento alle esigenze di tutti, nel quale nessuno dovrà rimanere indietro. Siamo degli sconosciuti, gente per bene che nessuno conosce. È questa la nostra forza.

Sebastiano Grasso