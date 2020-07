Sicilia, ritardi nella consegna dei bagagli al Falcone Borsellino. Protestano i sindacati

14/07/2020 22:00:00

Continuano i ritardi per le consegne dei bagagli all'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. E non mancano le proteste da parte dei sindacati per il numero ridotto di personale utilizzato dalla società Gh che gestisce il servizio. I voli sono già al 60% ma il personale, secondo quanto affermano i sindacati, restano a casa in cassa integrazione.

“Le segreterie regionali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl trasporto aereo e Legea Cisal ritengono inaccettabile il comportamento assunto dalla società Gh che continua fino ad oggi ad immettere in servizio meno personale rispetto a quello operativamente necessario il che rappresenta uno schiaffo non solo alle condizioni economiche e alla abnegazione dei lavoratori ma soprattutto un mancato rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro oltre al non riconoscimento dello spirito di sacrificio e di attaccamento mostrati da sempre dai lavoratori”.

Secondo quanto affermano i sindacati più volte in questi ultimi giorni e soprattutto nei fine settimana si sono verificati disagi e attese da parte dei passeggeri per la consegna dei bagagli.