Sicilia, nubifragio a Palermo. Automobilisti nuotano in strada 

15/07/2020 18:57:00

Viale Regione Siciliana come un fiume in piena. Paura questo pomeriggio a Palermo dove si è abbattuto un violento nubifragio.

Prima poche gocce d'acqua, poi la tempesta che ha creato il caos soprattutto in viale Regione Siciliana e in prossimità dei suoi sottopassaggi.

La strada si è velocemente allagata arrivando a sommergere le auto. Panico tra gli automobilisti che sono stati costretti a lasciare le proprie auto per mettersi in salvo, molti anche a nuoto. Le immagini che circolano in queste ore sono incredibili.

Si registrano allagamenti in diverse zone della città, la situazione è molto critica.

Allagate via Michelangelo, piazzale Giotto. Un automobilista colto da malore, bloccato in macchina con l'acqua già alta, è stato soccorso in tempo e trasportato nella corsia opposta in attesa dei soccorsi.

Su Palermo in poco tempo sono caduti 74 millimetri di pioggia, record assoluto dal 1797, secondo il rilevamento della Stazione meteo dell'Osservatorio del capoluogo siciliano.