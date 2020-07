Uilpa, il trapanese Gioacchino Veneziano a capo dell'Ufficio studi e ricerche del sindacato

15/07/2020 17:58:00

Un trapanese Chicco Veneziano, segretario regionale della UilPa, è stato nominato presidente nazionale dell’Ufficio studi e ricerche del sindacato di polizia penitenziaria che per la prima volta si avvale di questa struttura.

Frattanto, Gennarino De Fazio, calabrese, lunghissima militanza nelle file della UIL, è il nuovo segretario generale della UILPA Polizia Penitenziaria.

A votarlo è stata l’Assemblea Congressuale del Sindacato riunitasi, nel pieno rispetto delle prescrizioni sanitare in tema di Coronavirus, presso l’Aula Magna della Scuola di Formazione e Aggiornamento del Corpo di Polizia e del Personale dell'Amministrazione Penitenziaria "Giovanni Falcone" in Roma. De Fazio è stato eletto all’unanimità dai circa 150 delegati intervenuti in rappresentanza di tutto il territorio nazionale.