I traghetti per la Sicilia per l'estate 2020. Ecco i prezzi per auto, moto e camper

L'estate 2020 lo sappiamo è e sarà un'estate anomala. La Sicilia però rimane una delle mete preferite per i luoghi di mare.

Sono diversi le offerte di traghetti che permettono di arrivare sull'Isola con la propria auto, la moto o un camper anche nelle due settimane centrali di agosto. Vediamo quali sono le offerte e i prezzi.

La tratta Livorno - Palermo con Grimaldi Linesda con l'auto imbarcata in notturna costa 120 euro, mentre per il ritorno servono 277 euro. La moto all'andata costa 85 euro, mentre il ritorno 172 euro. Se si viaggia in camper 149 euro per l’andata e 334 euro per il ritorno.



Napoli-Palermo con la compagnia Moby a partire da 68,85 euro per l’andata e 105,85 euro per il ritorno con l'auto. Con la moto: 64,96 euro andata, 101,96 euro ritorno. La stessa tratta la effettua anche la Tirrenia. Il prezzo di andata in auto è di 68,85 euro, il ritorno di 105,85 euro. In moto c'è un minimo risparmio, l'andata costa infatti 64,96 euro e il ritorno 101,96 euro.

C'è anche il collegamento da Salerno per Messina con Caronte&Tourist a un prezzo di 114 euro per l’andata e di 162 euro il ritorno.