La tragedia di Palermo. Una bomba d'acqua fa due morti. Città sotto shock. Salvini attacca Orlando

16/07/2020 06:00:00

Quando intorno alle 16 sono cominciate a piovere le prime gocce d'acqua su Palermo la gente ha quasi esultato per quello che credeva essere un po' di sollievo dal caldo estivo.



Ma in pochi minuti la tragedia. Il cielo è venuto giù, con un temporale improvviso e non previsto. Una bomba d'acqua che ha fatto subito allagare le strade e i sottopassi, tra tutti quelli di viale Regione Siciliana. L'acqua sale, le auto si bloccano, viale Regione è un inferno. Le persone cercano di mettersi in salvo, fuggono dalla trappola delle auto sommerse dall'acqua, scappano a nuoto in viale Regione. I sottopassi diventano delle trappole. E proprio in uno di questi trovano la morte due coniugi, marito e moglie. La loro auto rimane bloccata nel sottopassaggio di viale Regione che interseca con via Leonardo Da Vinci. L'auto viene sommersa dall'acqua, il marito riesce a liberarsi per cercare aiuto. Viene travolto dalla furia dell'acqua. La moglie è in macchina. Entrambi muoiono annegati. Ci sono anche dieci bambini coinvolti, il più piccolo di 9 mesi, che sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia.



La città è in ginocchio. Allagamenti ovunque, persone che nuotano nelle strade allagate, i soccorsi che si mettono alla ricerca di eventuali dispersi in canotto. Sono scene apocalittiche, che in breve tempo inondano il web.

Un temporale inaspettato, dicevamo, perchè il bollettino meteo della protezione civile non dava conto di nessun rischio meteo, se non quello di piogge sul versante settentrionale dell'isola.

Anche a Catania e Messina ci sono stati danni per l'alluvione, strade allagate e sottopassi inagibili.

Sulla tragedia di Palermo c'è l'intervento di Nello Musumeci, che esprime il suo cordoglio per le vittime.

"Dolore e rabbia ha espresso il presidente della Regione Siciliana, assieme ai sentimenti di cordoglio, alle famiglie delle “vittime innocenti di Palermo”.

“Tragedie come queste - ha detto il governatore - debbono farci riflettere sulla necessità di adottare nuove e urgenti strategie di prevenzione e di pianificazione del territorio, specie in quelli devastati da speculazioni selvagge. Ce lo impone il mutamento climatico e la responsabilità del ruolo di chi amministra”.

Ma polemiche ci sono state per il post di Matteo Salvini che ha attaccato il sindaco della città Leoluca Orlando in un momento così drammatico per Palermo. "A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un temporale e la città finisce sott’acqua, per non parlare delle bare accatastate al cimitero dei Rotoli. I palermitani meritano molto di più”, attacca il leader della Lega Matteo Salvini.

Le parole di Leoluca Orlando, sindaco di Palermo: “Oltre un metro di pioggia è caduta oggi a Palermo in meno di 2 ore. La pioggia più violenta nella storia della città almeno dal 1790, pari a quella che cade in un anno. Una pioggia che nessuno, nemmeno i metereologi che curano le previsioni nazionali, avevano previsto, tanto che nessuna allerta di Protezione Civile era stato emanato per la nostra città.

Se l'allerta fosse stata diramata, sarebbero state attivate le procedure ordinarie che, pur nella straordinarietà degli eventi di oggi, avrebbero potuto mitigare i rischi. Ma non è il momento della polemica che lascio ad altri, anche perché so bene che la protezione Civile opera con grande professionalità basandosi su delle previsioni metereologiche fatte da altri e che oggi evidentemente nessuno poteva fare con accuratezza. Quanto è avvenuto deve spingerci ancora di più ad una profonda riflessione e a fare nostra le parole di ieri del nostro arcivescovo sul modello di sviluppo che sempre più sta alterando il rapporto fra l'uomo e l'ambiente e il clima del nostro pianeta. In queste momenti tutta la macchina comunale è impegnata per affrontare questa emergenza non annunciata al massimo dell'impegno e della professionalità mentre attendiamo con apprensione che i vigili del fuoco ci diano notizie sulle persone che ancora al momento risultano disperse e siamo vicini ai loro familiari."