Incidente a Castellammare, disposta l'autopsia sul corpo di Francesco Caleca

16/07/2020 19:00:00

A Castellammare la tragica morte del 21enne, Francesco Caleca, ha sconvolto l'intera comunità.

Lunedì la notizia dell'incidente in via Porta Fraginesi, nella zona di Madonna delle Scale, è arrivata nel tardo pomeriggio mentre di stava svolgendo la funzione religiosa in onore della Patrona della cittadina, La Madonna del Soccorso. Sul corpo del giovane la Procura di Trapani ha disposto l'autopsia, mentre la polizia municipale sta indagando sulla dinamica dell'incidente, per capire cosa abbia causato la scivolata a terra del giovane che poi ha provocato il decesso.

Sono stati sentiti alcuni testimoni presenti al momento dell'incidente e in particolare l'automobilista a bordo della Polo con la quale la moto di Francesco si è scontrata. Sembra che l'urto sia avvenuto mentre l'auto si trovava in fase di sorpasso, e una volta toccata la moto, questa è diventata ingovernabile per il giovane che è finito rovinosamente a terra.

Le indagini proseguono per fare piena chiarezza su come si sia innescato questo tragico incidente che, ha stravolto non solo la famiglia Caleca, ma l'intera cittadina che si è stretta in questi giorni attorno ai familiari di Francesco.