Marsala aderisce al progetto "Nati per leggere"

18/07/2020 09:00:00

Il Comune di Marsala, dopo essere stato insignito del titolo di “Città che Legge”, ottenuto attraverso la fattiva e numerosa partecipazione al “Patto Locale per la lettura” con il coinvolgimento di diversi soggetti pubblici e privati, parteciperà anche ad un altro progetto di grande importanza culturale “Nati per leggere”.

“Dopo avere ottenuto il prestigioso riconoscimento da parte del Centro per il libro e la lettura di “Città che legge” – affermano il Sindaco Di Girolamo e i due Assessori Ruggieri (Politiche Culturali) e Angileri (Pubblica Istruzione) – desideriamo dare continuità all’azione intrapresa con l’intento di coinvolgere tutte le fasce di età della popolazione cittadina, con particolare attenzione per i più piccoli. Da qui la nostra adesione al programma “Nati per leggere”, con l’approvazione del progetto locale e con la sottoscrizione del relativo Protocollo d’intesa peraltro già firmato dall’Asp di Trapani”.

La formale sottoscrizione del Protocollo avverrà martedì prossimo, 21 luglio, alle ore 18:00, nel corso di una manifestazione che si terrà presso il Complesso Monumentale di San Pietro dove sarà preliminarmente presentato il progetto locale coordinato dal responsabile della Biblioteca Comunale, Milena Cudia.

Alla firma del protocollo sono stati invitati a partecipare il Sovrintendente ai Beni Culturali e Ambientali di Trapani, l’Asp di Trapani, i pediatri del “Paolo Borsellino” e quelli della provincia di Trapani, i dirigenti delle Scuole materne, dell’Infanzia e dei Nidi; nonché i dirigenti scolastici degli istituti Superiori, le Associazioni socio-culturali e i titolari e/o gestori delle Librerie.